Обмеження руху транспорту в Тернополі створять певні незручності для місцевих жителів, повідомляє Politeka.
Відповідне рішення ухвалили під час засідання виконавчого комітету, про що проінформували на офіційному сайті Тернопільської міської ради.
Згідно з офіційною інформацією, обмеження руху транспорту в Тернополі діятиме на вулиці Михайла Вербицького.
Йдеться про ділянку поблизу житлового будинку №8 на вулиці Євгена Коновальця. Проїзд на цій частині дороги буде повністю перекрито з 20 квітня по 3 травня 2026 року.
У міській раді пояснюють, що такі заходи є вимушеними. Причиною стало проведення термінових робіт із ремонту теплової мережі, які виконуватиме комунальне підприємство «Тернопільміськтеплокомуненерго».
Основна мета цих робіт полягає у запобіганні можливим аварійним ситуаціям та забезпеченні стабільного функціонування системи теплопостачання для мешканців міста.
На період, коли діятимуть обмеження руху транспорту в Тернополі, на місці проведення робіт встановлять відповідні дорожні знаки.
Вони будуть розміщені згідно з тимчасовою схемою організації дорожнього руху. Це дозволить водіям краще орієнтуватися та заздалегідь обирати альтернативні маршрути.
Міська влада звертається до жителів та гостей Тернополя з проханням врахувати ці зміни під час планування поїздок. Особливо це стосується тих, хто регулярно користується цією ділянкою дороги.
Водіям радять за можливості обирати інші маршрути, щоб уникнути заторів і незручностей.
Незручності для водіїв матимуть тимчасовий характер і триватимуть лише протягом періоду виконання ремонтних робіт. Після їх завершення проїзд авто планують повністю відновити у звичному режимі.
