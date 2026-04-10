Обмеження руху транспорту в Тернополі запроваджують через проведення невідкладних ремонтних робіт на одній із міських вулиць.

Обмеження руху транспорту в Тернополі створять певні незручності для місцевих жителів, повідомляє Politeka.

Відповідне рішення ухвалили під час засідання виконавчого комітету, про що проінформували на офіційному сайті Тернопільської міської ради.

Згідно з офіційною інформацією, обмеження руху транспорту в Тернополі діятиме на вулиці Михайла Вербицького.

Йдеться про ділянку поблизу житлового будинку №8 на вулиці Євгена Коновальця. Проїзд на цій частині дороги буде повністю перекрито з 20 квітня по 3 травня 2026 року.

У міській раді пояснюють, що такі заходи є вимушеними. Причиною стало проведення термінових робіт із ремонту теплової мережі, які виконуватиме комунальне підприємство «Тернопільміськтеплокомуненерго».

Основна мета цих робіт полягає у запобіганні можливим аварійним ситуаціям та забезпеченні стабільного функціонування системи теплопостачання для мешканців міста.

На період, коли діятимуть обмеження руху транспорту в Тернополі, на місці проведення робіт встановлять відповідні дорожні знаки.

Вони будуть розміщені згідно з тимчасовою схемою організації дорожнього руху. Це дозволить водіям краще орієнтуватися та заздалегідь обирати альтернативні маршрути.

Міська влада звертається до жителів та гостей Тернополя з проханням врахувати ці зміни під час планування поїздок. Особливо це стосується тих, хто регулярно користується цією ділянкою дороги.

Водіям радять за можливості обирати інші маршрути, щоб уникнути заторів і незручностей.

Незручності для водіїв матимуть тимчасовий характер і триватимуть лише протягом періоду виконання ремонтних робіт. Після їх завершення проїзд авто планують повністю відновити у звичному режимі.

Останні новини України:

