Подорожание проезда в Луцке стало темой обсуждения в городском совете из-за роста цен на топливо и расходов перевозчиков.

Подорожание проезда в Луцке стало предметом встречи представителей городского совета с предприятиями-перевозчиками, которая состоялась 8 апреля 2026 года, сообщает Politeka.

На совещании обсудили перспективы подорожания проезда в маршрутках Луцка, а также экономические обоснования, предоставленные перевозчиками.

Департамент экономической политики подготовил проект решения, предусматривающий повышение стоимости билета до 24 гривен, опираясь на анализ расчетов и сравнение с другими городами, подобными по размеру и пассажиропотоку.

В то же время перевозчики настаивают на более высоких тарифах в пределах 25–30 гривен, аргументируя это поднятием цен на топливо и расходами на обслуживание транспорта.

В городском совете отмечают, что без подорожания проезда в Луцке некоторые автобусы могут не выйти на маршруты, что создает риск для стабильности общественных перевозок.

Проект решения с предложением тарифа в 24 гривны будет вынесен на общественное обсуждение, которое продлится один месяц.

В случае внесения изменений в предложенный тариф процедура обсуждения начнется заново и продлится еще один месяц.

Такая практика позволяет жителям города высказать свои замечания и предложения по окончательному решению исполкома.

Представители перевозчиков отмечают, что нынешний уровень расходов на топливо значительно превышает показатели прошлого года.

Стоимость литра дизельного топлива и бензина выросла почти вдвое, что оказывает непосредственное влияние на себестоимость перевозок.

Также рост расходов касается обслуживания автобусов, запчастей и расходов на зарплату водителей и технического персонала.

В этой связи перевозчики считают, что предложенный тариф в 24 гривны может быть недостаточным для покрытия всех расходов и обеспечения стабильной работы маршрутов.

Последние новости Украины:

