Подорожчання проїзду у Луцьку стало темою обговорення у міській раді через зростання цін на паливо та витрат перевізників.

Подорожчання проїзду у Луцьку стало предметом зустрічі представників Луцької міської ради з підприємствами-перевізниками, яка відбулась 8 квітня 2026 року, повідомляє Politeka.

На нараді обговорили перспективи подорожчання проїзду у маршрутках Луцька, а також економічні обґрунтування, надані перевізниками.

Департамент економічної політики підготував проєкт рішення, що передбачає підвищення вартості квитка до 24 гривень, спираючись на аналіз розрахунків та порівняння з іншими містами, подібними за розміром і пасажиропотоком.

Водночас, перевізники наполягають на більш високих тарифах у межах 25–30 гривень, аргументуючи це підняттям цін на паливо та витратами на обслуговування транспорту.

У міській раді наголошують, що без подорожчання проїзду у Луцьку деякі автобуси можуть не вийти на маршрути, що створює ризик для стабільності громадських перевезень.

Проєкт рішення з пропозицією тарифу у 24 гривні буде винесено на громадське обговорення, яке триватиме один місяць.

У разі внесення змін до запропонованого тарифу процедура обговорення розпочнеться заново і триватиме ще один місяць.

Така практика дозволяє мешканцям міста висловити свої зауваження та пропозиції до остаточного рішення виконкому.

Представники перевізників зазначають, що нинішній рівень витрат на паливо значно перевищує минулорічні показники.

Вартість літра дизельного пального та бензину зросла майже вдвічі, що безпосередньо впливає на собівартість перевезень.

Також зростання витрат стосується обслуговування автобусів, запчастин та витрат на зарплату водіїв і технічного персоналу.

У зв’язку з цим перевізники вважають, що запропонований тариф у 24 гривні може бути недостатнім для покриття всіх витрат і забезпечення стабільної роботи маршрутів.

Нагадаємо Politeka писала, Нова система оплати проїзду у Львові: які саме зміни відбулися.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Львівській області: про що попереджають українців.

Як повідомляла Politeka, Робота для пенсіонерів у Львівській області: де саме пропонують 38 тисяч зарплати.