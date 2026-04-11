Новая система оплаты за проезд в Киевской области постепенно внедряется в общественном транспорте одного из городов.

Новая система оплаты за проезд в Киевской области предусматривает установку валидаторов в автобусах и маршрутках, сообщает Politeka.

По данным местных СМИ, исполком городского совета 10 февраля утвердил технические требования и организационные решения по автоматизированной системе учета оплаты проезда в Киевской области.

В частности, речь идет о Белой Церкви. Таким образом, планируют обеспечить быструю регистрацию пассажиров и прозрачное начисление платежей. А также – облегчить контроль за бесплатными поездками для льготных категорий.

Для жителей общины карта для покупки билетов будет доступна в двух форматах. Первый – физическая карточка, которую можно заказать через управление соцзащиты, а второй – мобильное приложение на смартфоне.

Регистрация в транспорте и расчет за билет будет осуществляться через валидатор, фиксирующий поездку и учет времени действия билета.

Благодаря этому количество бесплатных поездок для каждой из 26 льготных категорий будут определяться депутатами с учетом бюджета общины.

Новая система оплаты за проезд в Киевской области также предусматривает ежемесячное возмещение средств перевозчикам на основе актов, что уменьшит конфликты и спорные ситуации в транспорте.

Кроме того, в планах городских властей – запуск четырех новых автобусов, полученных в качестве благотворительной помощи, которые будут бесплатно перевозить все льготные категории на одном из маршрутов.

Это позволит дополнительно разгрузить транспорт и повысить комфорт поездок для жителей. Так что местным жителям советуют готовиться к тому, что рассчитаться за билет будет еще легче.

Последние новости Украины:

