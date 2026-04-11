Нова система оплати за проїзд у Київській області передбачає встановлення валідаторів у автобусах та маршрутках, повідомляє Politeka.

За даними місцевих ЗМІ, виконком міської ради 10 лютого затвердив технічні вимоги та організаційні рішення щодо автоматизованої системи обліку оплати проїзду в Київській області.

Зокрема, йдеться про Білу Церкву. У такий спосіб планують забезпечити швидку реєстрацію пасажирів та прозоре нарахування платежів. А також - полегшити контроль за безкоштовними поїздками для пільгових категорій.

Для жителів громади картка для купівлі квитків буде доступна у двох форматах. Перший – фізична картка, яку можна замовити через управління соцзахисту, а другий – мобільний додаток на смартфоні.

Реєстрація в транспорті та розрахунок за квиток здійснюватиметься через валідатор, що фіксує поїздку та облік часу дії квитка.

Завдяки цьому, кількість безкоштовних поїздок для кожної з 26 пільгових категорій визначатимуть депутати з урахуванням бюджету громади.

Нова система оплати за проїзд у Київській області також передбачає щомісячне відшкодування коштів перевізникам на основі актів, що зменшить конфлікти та спірні ситуації у транспорті.

Крім того, у планах міської влади – запуск чотирьох нових автобусів, отриманих як благодійну допомогу, які безкоштовно перевозитимуть усі пільгові категорії на одному з маршрутів.

Це дозволить додатково розвантажити транспорт і підвищити комфорт поїздок для мешканців. Тож місцевим мешканцям радять готуватися до того, що розрахуватися за квиток буде ще легше.

Останні новини України:

