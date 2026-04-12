Информацию об ограничении предоставило «Черниговоблэнерго».

В Чернигове на период с 13 по 19 апреля запланированы графики отключения света, которые охватят только отдельные районы и улицы города. Жителям рекомендуют заранее проверить актуальные расписания обесточений и учесть возможные перебои со светом при планировании своих ежедневных дел во избежание неудобств в быту.

13.04.2026 с 09:00–17:00 часа будут выключать электроэнергию. Ограничения будут продолжаться на улицах:

Кыивськый: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 8а

Курганна: 41

Куренівка: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 2а, 4а, 6а, 10а, 16а, 16б, 21а, 23а

Куренивськый: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 24, 24а

Леонида Могучова: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 1ж, 1з, 20, 22, 24, 26, 28, 2а, 2б, 2в, 2г, 2д, 30, 3а, 91

14.04.2026 года с 09:00–17:00 будут действовать дополнительные графики отключения электричества. Они касаются таких улиц:

Любомыра Боднарука: 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 2а, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 51, 53, 11А, 13а, 24А, 30А, 32а, 49а

Масанівська: 1

Мыколы Михновського: 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 66, 68, 33Д, 37б, 39а, 47а, 47б, 48а, 49а, 52А, 54а, 64А, 64Б, 66а, 68а

Мстыславська: 79

15.04.2026 года с 09:00–17:00 часов вводятся ограничения на следующих улицах:

Паркова: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 7а, 7б, 7Д, 7/229

Перемогы: 55, 57, 59; 71, 73, 75

Пятныцька: 50, 69, 71, 73, 75, 77, 82, 69А, 71а

Ремзаводська: 84

16.04.2026 года с 09:00 до 17:00 часов будут выключать свет из-за профилактических работ. Ограничения будут по следующим адресам:

Перемогы: 63, 65, 67, 71, 73, 75, 63а

Пятныцька: 50, 69, 71, 73, 75, 77, 82, 69А, 71а

Ремзаводська: 84

Ремисныча: 27, 28, 31

Свитанкова: 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 2а, 30, 32, 34, 36, 40, 42, 44, 46, 48, 52, 56, 60, 62, 64, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 1, 3, 5, 1А

Славутыцька: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16.

Напомним, Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черниговской области: как именно были изменены расценки.

Также Politeka сообщала, Завершение отопительного сезона в Черниговской области: когда похолодают батареи в 2026 году.

Как сообщала Politeka, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Черниговской области: кому именно доступна поддержка.