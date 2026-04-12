У Чернігові на період з 13 по 19 квітня заплановано графіки відключення світла.

Графіки відключення світла у Чернігові на тиждень з 13 по 19 квітня охоплять окремі адрес у зв'язку з плановими роботами в електромережах, пише Politeka.net.

Інформацію про обмеження надало «Чернігівобленерго».

У Чернігові на період з 13 по 19 квітня заплановано графіки відключення світла, які охоплять лише окремі райони та вулиці міста. Мешканцям рекомендують завчасно перевірити актуальні розклади знеструмлень і врахувати можливі перебої зі світлом під час планування своїх щоденних справ, щоб уникнути незручностей у побуті.

13.04.2026 року з 09:00–17:00 години вимикатимуть електроенергію. Обмеження триватимуть на вулицях:

Київський: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 8а

Курганна: 41

Куренівка: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 2а, 4а, 6а, 10а, 16а, 16б, 21а, 23а

Куренівський: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 24, 24а

Леоніда Могучова: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 1ж, 1з, 20, 22, 24, 26, 28, 2а, 2б, 2в, 2г, 2д, 30, 3а, 91

14.04.2026 року з 09:00–17:00 години діятимуть додаткові графіки відключенн електрики. Вони стосуються таких вулиць:

Любомира Боднарука: 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 2а, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 51, 53, 11А, 13а, 24А, 30А, 32а, 49а

Масанівська: 1

Миколи Міхновського: 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 66, 68, 33Д, 37б, 39а, 47а, 47б, 48а, 49а, 52А, 54а, 64А, 64Б, 66а, 68а

Мстиславська: 79

15.04.2026 року з 09:00–17:00 години вводяться обмеження на наступних вулицях:

Паркова: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 7а, 7б, 7Д, 7/229

Перемоги: 55, 57, 59; 71, 73, 75

П’ятницька: 50, 69, 71, 73, 75, 77, 82, 69А, 71а

Ремзаводська: 84

16.04.2026 року з 09:00 до 17:00 години вимикатимуть світло через профілактичні роботи. Обмеження будуть за такими адресами:

Перемоги: 63, 65, 67, 71, 73, 75, 63а

П’ятницька: 50, 69, 71, 73, 75, 77, 82, 69А, 71а

Ремзаводська: 84

Реміснича: 27, 28, 31

Світанкова: 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 2а, 30, 32, 34, 36, 40, 42, 44, 46, 48, 52, 56, 60, 62, 64, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 1, 3, 5, 1А

Славутицька: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16.

