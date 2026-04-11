Обмеження руху транспорту в Чернівцях запроваджують на кількох вулицях міста у зв’язку з проведенням ремонтних робіт.

Обмеження руху транспорту в Чернівцях діятимуть у різні періоди квітня та травня, повідомляє Politeka.

Як проінформували в Чернівецькій міській раді, обмеження руху транспорту, в місті передбачено як повне перекриття окремих ділянок доріг, так і часткове. Все залежить від виду робіт у конкретні дати.

Зокрема, до 17 квітня включно повністю перекрито проїзд на вулицях Юрія Федьковича та Миколи Кордуби. Тут проводиться ямковий ремонт дорожнього покриття, через що курсування авто тимчасово неможливе.

Міські служби виконують роботи з відновлення дорожнього полотна для покращення безпеки руху та зменшення аварійності на цих ділянках.

Також до 20 квітня включно діє повне обмеження руху транспорту в Чернівцях на вулиці Степана Руданського на відрізку від вулиці Головної до вулиці Августина Волошина.

Тут триває капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі, який передбачає заміну покриття та оновлення інфраструктури. Через значний обсяг робіт, пересування авто повністю зупинено.

Із 13 до 24 квітня включно частково закриють проїзд на вулиці Якоба фон Петровича. Причиною є проведення ямкового ремонту. На цій ділянці можливі тимчасові ускладнення, однак повного перекриття не передбачено.

Водіїв закликають бути уважними та за можливості обирати альтернативні маршрути. Окрім цього, із 22 до 25 травня включно повністю перекриють дорогу на Соборній площі.

Незручності стосуються ділянки дороги від вулиці Героїв Майдану до вулиці Івана Франка. Причиною стане проведення благодійного фестивалю, під час якого територія буде повністю закрита для авто та переобладнана для пішохідної зони і масових заходів.

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду в Чернівцях: названо нову вартість

Також Politeka повідомляла, Доплати для пенсіонерів у Чернігівській області: в ПФУ відповіли, у кого збільшаться виплати

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Чернігівській області: кому саме доступна підтримка