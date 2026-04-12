«Черкасиобленерго» попередили про відключення електроенергії.

Графіки відключення світла в Черкаській області на тиждень з 13 по 19 квітня вводяться через планові та профілактичні роботи, що будуть проводити енергетики.

14.04.2026 року з 08:00 до 17:00 перерви в електропостачанні очікуються одразу в кількох населених пунктах:

с. Лозуватка: вул. Паркова, Михальченків, Миру, Чорновола, Шевченка (тракторна бригада).

м. Шпола: аптеки по вул. Слобідській (мікрорайон цукрового заводу).

с. Бурти: вул. Дружби, Вишнева.

с. Лебедин: вул. Центральна (від кільця до церкви).

с. Соболівка: вул. Калинова, Поштова (Соболівський старостат).

15.04.2026 року у період з 08:00 до 17:00 електроенергію тимчасово вимикатимуть у низці будинків за визначеними адресами:

м. Шпола: вул. Юрія Межакова, Довженка, Братів Коломійченків, Слобідська, Привокзальна, Низова, Дар’ївська, Калигірська, Різдвяна, Олександра Кунця, Олександра Козиря, Михайла Кравченка, Кобзаря, О. Влизька, Миру, Левка Семиренка, Р. Дульнєва, О. Фоміна, Ярового, Яблунева, Миколи Амосова, Ягідна, О. Маньківського, а також низка об’єктів інфраструктури та підприємств, зокрема: магазини, ліцей №5, спорткомплекс «Спорт+», аптеки, СТОВ «Відродження», кафе «А-ля Гурман», пилорама ПП Гупало.

16.04.2026 року з 08:00 до 17:00 планові знеструмлення торкнуться будинків у кількох населених пунктах громади, де також проводитимуть необхідні роботи на електромережах:

с. Лебедин: вул. Барзюка.

с. Надточаївка: вул. Центральна, Желєзнякова.

м. Шпола: вул. Лесі Українки, Степана Бена (будівельний магазин, «Солодкий сон», ремонт взуття).

17.04.2026 року у деяких населених пунктах громади відключення світла заплановані з 13:00 до 16:00 години:

м. Шпола: вул. Пилипа Орлика, 18 та вул. Соборна, 36 (магазин «Дніпро-М», ліцей №1, мистецька школа, водоканал, магазин «Балувана Галя»).

