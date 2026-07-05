Дефицит продуктов в Николаевской области рассматривается как одно из проявлений более широкого сокращения качественного продовольственного предложения в регионах страны.

Дефицит продуктов в Николаевской области: фиксируется на фоне уменьшения предложения качественных яблок в Украине, уже влияющего на рыночную ценовую динамику, передает Politeka.

По данным участников аграрного сектора, ключевая проблема возникла из-за нарушения сроков сбора урожая. Часть плодов была отправлена ​​на хранение уже в перезрелом состоянии, что существенно ухудшило их лежкость и сократило объемы пригодной к реализации продукции.

Дополнительным фактором стало то, что отдельные хозяйства не применяли технологии регулирования созревания. Это привело к потере части качества сырья на этапе формирования урожая.

Аналитики рынка отмечают, что объем товарного сегмента уменьшается быстрее прогнозируемого ранее. На этом фоне можно ожидать постепенное повышение стоимости фруктов в торговых сетях.

В этом контексте дефицит продуктов в Николаевской области рассматривается как одно из проявлений более широкого сокращения качественного продовольственного предложения в регионах страны.

Параллельно эксперты предупреждают о росте стоимости хлебобулочной продукции. Ожидается повышение розничных показателей из-за увеличения затрат на энергоносители, логистические процессы и оплату труда.

По оценкам специалистов, пшеничный хлеб из муки высшего сорта может прибавить 2–3% и достичь 63–64 грн за килограмм. Подобная тенденция прогнозируется для изделий из муки первого сорта, ржаных сортов и батонов.

Отдельно отмечается влияние энергетических рисков и удорожание горючего, что повышает себестоимость производства и транспортировки.

В результате производители могут частично перераспределять финансовую нагрузку между категориями продукции, сдерживая резкие колебания стоимости социально значимых товаров.

Источник: Главред , Главред

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