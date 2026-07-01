Дефицит продуктов в Николаевской области и в других регионах остается одним из рисков, за которым внимательно следят.

Дефицит продуктов в Николаевской области может стать одной из тем ближайших месяцев на фоне прогнозов ситуации на молочном рынке Украины, передает издание Politeka.

Эксперты предупреждают о возможном удорожании отдельных товаров, хотя массового исчезновения продукции с полок пока не ожидают.

В Ассоциации производителей молока Украины объясняют, что на отрасль влияют сразу несколько факторов. Среди них последствия войны, удорожание горючего из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке и увеличения затрат на производство кормов.

Такие изменения отражаются в работе фермерских хозяйств. Из-за более высокой себестоимости и более низких закупочных цен производители сокращают объемы сырья, что влияет на всю цепь изготовления молочной продукции.

По словам заместителя генерального директора ассоциации Елены Жупинас, резкого скачка стоимости в ближайшее время не прогнозируют. В то же время, осенью отдельные категории могут вырасти в цене примерно на 15–25%.

Специалисты также не исключают нехватки сырого молока из-за снижения производства. Однако, как отмечают в отрасли, это не значит, что потребители столкнутся с полыми полками магазинов.

Эксперты объясняют, что значительная часть украинского сырья сейчас используется для изготовления продукции, поставляемой за границу. Если объемы производства сократятся, в первую очередь уменьшится экспорт, в то время как внутренний рынок останется обеспеченным необходимыми товарами.

При этом дефицит продуктов в Николаевской области и других регионах остается одним из рисков, за которым внимательно следят производители, торговые сети и аналитики аграрного сектора.

Источник: fakty

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