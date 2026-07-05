Дефіцит продуктів у Миколаївській області розглядається як один із проявів ширшого скорочення якісної продовольчої пропозиції в регіонах країни.

Дефіцит продуктів у Миколаївській області фіксується на тлі зменшення пропозиції якісних яблук в Україні, що вже впливає на ринкову цінову динаміку, передає Politeka.

За даними учасників аграрного сектору, ключова проблема виникла через порушення строків збору врожаю. Частину плодів відправили на зберігання вже у перезрілому стані, що суттєво погіршило їхню лежкість і скоротило обсяги придатної до реалізації продукції.

Додатковим фактором стало те, що окремі господарства не застосовували технології регулювання достигання. Це призвело до втрати частини якості сировини ще на етапі формування врожаю.

Аналітики ринку відзначають, що обсяг товарного сегмента зменшується швидше, ніж прогнозувалося раніше. На цьому тлі очікується поступове підвищення вартості фруктів у торгових мережах.

У цьому контексті дефіцит продуктів у Миколаївській області розглядається як один із проявів ширшого скорочення якісної продовольчої пропозиції в регіонах країни.

Паралельно експерти попереджають про зростання вартості хлібобулочної продукції. Очікується підвищення роздрібних показників через збільшення витрат на енергоносії, логістичні процеси та оплату праці.

За оцінками фахівців, пшеничний хліб із борошна вищого ґатунку може додати 2–3% і сягнути 63–64 грн за кілограм. Подібна тенденція прогнозується для виробів із борошна першого ґатунку, житніх сортів і батонів.

Окремо наголошується на впливі енергетичних ризиків та здорожчання пального, що підвищує собівартість виробництва і транспортування.

У підсумку виробники можуть частково перерозподіляти фінансове навантаження між категоріями продукції, стримуючи різкі коливання вартості соціально значущих товарів.

Джерело: Главред, Главред

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