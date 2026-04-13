Украинцам раскрыли подробные графики отключения света, запланированные в Винницкой области на 14 апреля, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщили на официальном сайте «Вінницяобленерго».

Запланированы графики отключения света в Винницкой области на 14 апреля, которые носят плановый характер и связаны с проведением работ на сетях.

С 09:00 до 17:00 будут выключать электричество в населенном пункте Сонячне. Ограничения будут действовать по следующим адресам:

Молодижна: 10, 11, 12, 14, 14 А, 15, 17, 19;

О. Пчилкы: 16.

С 09:00 до 17:00 дополнительно будут обесточены дома в населенном пункте Сугакы по такому адресу:

улица Сонячна: 6.

С 09:00 до 17:00 вводятся графики отключения света в населенном пункте Шырока Гребля по адресу:

переулок Садовый: 3.

С 09:00 до 17:00 будет временно прекращено электроснабжение в городе Могылив-Подильськый. Ограничения будут касаться только отдельных улиц города:

1-й Озарынецькый: 1;

Будивельныкив: 520;

Выноградна: 8;

Вышнева: 3, 4, 5, 5Б, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 27Б, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37А, 38, 39, 39А, 39Б, 40, 41В, 41Д, 42, 43, 43А, 44, 45, 46, 46А, 48, 50, 51, 52, 52А, 53, 55, 57, 59, 63, 65, 67, 69, 73, 77, 77А, 79, 79А, 83;

Вокзальна: 20;

Днистровська: 1, 3;

Кыивська: 55;

Остривська: 101, 251/1, 253/2, 271, 334, 360;

Руданського: 10;

Ставыська: 12, 54/23, 56;

Шаргородська: 176;

Яблунева: 1, 3, 5, 5/10, 6, 7, 9, 13;

Ярмаркова: 1, 1/2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19/136, 20, 20/125, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 127/17;

1-й Шаргородськый: 516, 518;

2-й Верхний Вокзальный: 519;

Выноградный: 1/10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27;

Грушевського: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22;

Заболотного: 7;

Ивана Франка: 2, 20, 24, 29;

Незалежности: 126Д, 152А;

Параскеивськый: 30;

Полтавськый: 22;

проспект Незалежности: 3, 4А, 5Б, 6, 6/2, 8/1, 14А, 16, 22/2, 32, 34/1, 50, 63, 64Г, 68, 76/2, 76А, 83, 88/1, 92, 94, 113/64, 115/239, 120, 124, 124А, 124Б, 126, 126Г, 127, 128, 128Ж, 133, 135, 142, 143, 149, 150, 151, 152, 152А, 153, 155/1, 157/2, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 177, 179/2, 181, 183, 187, 189, 191, 193, 195, 197, 199, 201, 203, 203А, 205, 207, 209, 211, 213, 215, 217, 219, 221, 223, 225, 227, 229, 231, 233, 235, 237, 239, 241, 243, 247, 249, 251, 253, 255, 257, 257А, 259, 261, 263, 265, 265А, 267, 269, 71, 273, 275, 275А, 277, 279, 279Д, 283, 285, 287, 287А, 289, 291, 293, 299, 303А, 701, 1291А;

пров. Соборный: 16 А.

Напомним, Politeka писала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Винницкой области: где можно получить убежище на долгое время.

Также Politeka сообщала, Новая система оплаты за проезд в Виннице: пассажирам сделали важное объявление.

Как сообщала Politeka, Доплаты для пенсионеров в Винницкой области: выплаты вырастут у части украинцев, кому начислят надбавки.