График отключения газа с 14 по 17 апреля в Ровенской области предусматривает поэтапное проведение технического обслуживания газовых сетей в ряде городов и сел, сообщает Politeka.

Как проинформировали в местном филиале ООО «Газораспределительные сети Украины», график отключения газа с 14 по 17 апреля в Ровенской области коснется многих жителей.

В частности, 14 апреля техническое обслуживание намечено в селе Шубков. Там газоснабжение временно прекратят для жильцов домов на улицах Молодежная, 33, 35, 37, 39, 41 и Независимости, 11, 27, 29, 3, 31, 44, 5, 7, 9.

Уже 15 апреля работы продолжатся в селе Шпаново, где ограничения будут касаться улиц Белая, 14/А, Заводская, 19, 2, 1, 15, 16, 3, Замковая, 2, 5, 6 и Центральная, 1, 10, 12.

На следующий день, 16 апреля, голубое топливо временно ограничат в селе Большой Алексин на улицах Вербовая, 21, 27, 36, 41, 43, Заводская, 4, Железнодорожная, 1/а, 2/а, Парковая, 1, 1/а, 3, 5 3.

17 апреля ограничения запланированы в Бармаках, где без голубого топлива останутся дома на переулке Веснянковый, 11, 13 и 9.

Параллельно будут проводить работы и в городе Костополь. 15 апреля временное прекращение газоснабжения будет касаться улиц Л. Лукьянчука, 2, М. Коперника, 11, П. Чубинского, 13 и Парковая, 1А.

В период 16 и 17 апреля ограничения запланированы по улице Степанская, 2б. Также техническое обслуживание проведут в Здолбунове, где 15 апреля будут перебои со снабжением на улице Школьная, 19, 21, 23 и 25.

А 17 апреля ограничения распространятся на дома 27, 29, 31 и 33 по этой же улице.

Отдельно запланированы работы в городе Ровно. 15 апреля 2026 года с 9.30 специалисты местного филиала "Газсети" будут выполнять ремонтные работы на газораспределительном газопроводе.

В это время временно отсутствует газоснабжение для 11 коммунально-бытовых объектов и домов 15 потребителей на ул. Д.Миклера, ул. Дубенская и ул. Н.Небожинского.

Так что местным советуют учитывать график отключения газа с 14 по 17 апреля в Ровенской области.