Графік відключення газу з 14 по 17 квітня у Рівненській області передбачає поетапне проведення технічного обслуговування газових мереж у низці міст і сіл, повідомляє Politeka.

Як проінформували у місцевій філії ТОВ «Газорозподільні мережі України», графік відключення газу з 14 по 17 квітня у Рівненській області торкнеться багатьох жителів.

Зокрема, 14 квітня технічне обслуговування заплановане у селі Шубків. Там газопостачання тимчасово припинять для мешканців будинків на вулицях Молодіжна, 33, 35, 37, 39, 41 та Незалежності, 11, 27, 29, 3, 31, 44, 5, 7, 9.

Уже 15 квітня роботи продовжаться у селі Шпанові, де обмеження стосуватимуться вулиць Біла, 14/А, Заводська, 19, 2, 1, 15, 16, 3, Замкова, 2, 5, 6 та Центральна, 1, 10, 12.

Наступного дня, 16 квітня, блакитне паливо тимчасово обмежать у селі Великий Олексин на вулицях Вербова, 21, 27, 36, 41, 43, Заводська, 4, Залізнична, 1/а, 2/а, Паркова, 1, 1/а, 3, 5, 7, 9 та Поштова, 1, 11, 3.

17 квітня обмеження заплановані у Бармаках, де без блакитного палива залишаться будинки на провулку Веснянковий, 11, 13 та 9.

Паралельно роботи проводитимуть і у місті Костопіль. 15 квітня тимчасове припинення газопостачання стосуватиметься вулиць Л. Лук’янчука, 2, М. Коперніка, 11, П. Чубинського, 13 та Паркова, 1А.

У період 16 і 17 квітня обмеження заплановані на вулиці Степанська, 2б. Також технічне обслуговування проведуть у Здолбунові, де 15 квітня будуть перебої з постачанням на вулиці Шкільна, 19, 21, 23 та 25.

А 17 квітня обмеження поширяться на будинки 27, 29, 31 та 33 на цій же вулиці.

Окремо заплановані роботи у місті Рівне. 15 квітня 2026 року з 9.30 год фахівці місцевої філії "Газмережі" виконуватимуть ремонтні роботи на газорозподільному газопроводі.

У цей час тимчасово буде відсутнє газопостачання для 11 комунально-побутових об’єктів та осель 15 споживачів на вул. Д.Міклера, вул. Дубенська та вул. Н.Небожинського.

