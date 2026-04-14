Во Львове на период дорожных работ сменяют новый график движения транспорта, поскольку на улице Стрыйской стартует полное асфальтирование и перекрытие части магистрали, передает Politeka.

С 14 по 16 апреля в городе перекроют парную сторону Стрыйской на отрезке между улицами Научной и Вернадского. Работы предполагают укладку нового дорожного слоя после фрезерования старого покрытия, что существенно повлияет на организацию дорожного потока.

На время ремонта движение в направлении выезда и въезда будет изменено по временной схеме. На нечетной стороне организуют двустороннее прохождение: две полосы для въезда, одна для выезда из города. Такая конфигурация позволит сохранить базовую пропускную способность участка.

Общественный транспорт также будет работать по обновленной логике. Троллейбус №23 будет курсировать только до остановки «Хуторовка» по сокращенному маршруту от Ряшивской. Аналогичные ограничения будут действовать и для троллейбуса №25, который будет завершать движение на той же остановке, стартуя от Шота Руставели.

Троллейбус №22 продолжит курсировать на Автовокзал без изменений, ведь на маршруте используют машины с автономным ходом. Автобусные рейсы и частный транспорт будут двигаться по привычным направлениям, но по временно измененной полосе.

В рамках работ действует новый график движения транспорта во Львове, сформированный с учетом перекрытия и перераспределения потоков, чтобы уменьшить задержки и обеспечить стабильное сообщение.

После завершения реконструкции Стрыйская получит расширенную проезжую часть с четырьмя полосами вместо трех, а одна из них будет отведена для общественного транспорта. Общий срок обновления магистрали до черты города оценивают примерно в три месяца.

