Українцям розповіли про графіки відключення світла у Рівненській області на 15 квітня та вказали на адреси, де будуть обмеження.

У пресслужбі «Рівнеобленерго» оприлюднили планові графіки вимкнення.

У Рівненській області на 15 квітня заплановано масштабні тимчасові графіки відключення світла, які охоплять низку населених пунктів та велику кількість адрес. Мешканцям регіону рекомендують завчасно перевірити оновлені переліки вулиць і будинків, де можливі знеструмлення. Це допоможе підготуватися до перебоїв з електропостачанням

У селі Обарів 15 квітня з 09:00 до 17:00 буде тимчасово припинено електропостачання. Відключення торкнуться лише окремих будинків на визначених вулицях:

Грушевського — 13

Озерна — 10; 22; 31; 35; 34; 34А; 54

Журавлинна

Нова — 1; 2; 4; 5; 6; 7; 8; 8А; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 14А; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 32

Соборна — 4; 9; 10; 11; 13; 15; 17; 19; 21; 23; 25; 27; 29; 31; 33; 35; 37; 39; 41; 43; 43А; 45; 47; 51; 51А

Шевченка — 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13; 13А; 14; 15; 17; 19; 21; 23; 26; 27; 30; 32; 34; 36; 38; 40

Набережна — 2; 11; 13; 15; 17; 19; 21; 23; 25; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 34; 37; 38; 40; 42; 44; 46; 48; 52

Тайкурівська — 1; 2; 2А; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 18; 20

Глибока — 2; 4; 6; 8; 10; 12; 14

Івана Франка — 5

Заводська — 3; 5

Заводський пров. — 1; 2; 4

З 09:00 до 17:00 години в населеному пункті Бармаки вимикатимуть електрику за такими адресами:

Хутір Бармацький — 5, 9

Ясна — 5

З 09:00 до 17:00 години село Великий Житин охоплять тривалі обмеження. Вони стосуються таких вулиць:

Березова — 28

Бригадна — 3, 7

Грунтова — 28, 4

Зелена — 1, 100А, 104, 105, 107, 108, 109, 10Б, 110, 112, 114, 116, 11а, б, в, 138, 154, 15б, 16, 17, 18, 1а, 2, 21, 23, 25, 26, 29, 2А, 2Б, 3, 30, 31, 32, 33, 35, 4, 40, 42, 45, 47, 48, 48А, 5, 52, 53, 54, 57, 58, 6, 60 А, 63, 65, 67, 69, 70, 71, 75, 77, 78, 8, 80, 82, 86, 87, 88, 91, 95, 98

Л. Українки — 4, 6

Набережна — 12

Олексія Ненаткевича — 10

Покровська — 17, 19

Садова — 1, 6, 8

Садовий — 1, 2, 5, 8Б, 8б

Шевченка — 1, 10, 11

Також у селі Здолбунів з 09:00 до 18:00 триватимуть планові відключення електроенергії. Без світла залишаться окремі будинки на таких вулицях:

Шевченка — 4; 6

Шкільна — 4.

