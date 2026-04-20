Подорожание проезда в Луцке может стать необходимым шагом для предотвращения сокращения рейсов и обеспечения бесперебойных перевозок.

Подорожание проезда в Луцке обсудили во время встречи представителей городского совета с предприятиями-перевозчиками, передает Politeka.

В ходе совещания стороны рассмотрели экономические предпосылки изменения тарифов на маршрутные перевозки и финансовые расчеты, предоставленные транспортными компаниями. Основное внимание было уделено поиску сбалансированного решения для обеспечения стабильной работы общественного транспорта.

Департамент экономической политики подготовил проект решения, предполагающего установление стоимости билета на уровне 24 гривен. Предложение сформировали на основе анализа расходов и сравнения с другими городами, сходными по количеству населения и пассажиропотоку.

В то же время перевозчики настаивают на тарифе в пределах 25–30 гривен. Свою позицию они аргументируют ростом цен на топливо, техническое обслуживание транспорта, запасные части и оплату труда персонала.

В городском совете отмечают, что подорожание проезда в Луцке может стать необходимым шагом для предотвращения сокращения рейсов и обеспечения бесперебойных перевозок.

Проект решения с предложенным тарифом в 24 гривны будет вынесен на общественное обсуждение, которое продлится один месяц. В случае изменения процедура будет начата повторно и продлится еще месяц.

Такой механизм позволяет жителям высказать замечания и предложения перед окончательным решением исполнительным комитетом.

Представители транспортных предприятий отмечают, что стоимость дизельного горючего и бензина существенно выросла по сравнению с прошлым годом. Это оказывает непосредственное влияние на себестоимость перевозок и финансовую стабильность отрасли.

Окончательное решение о тарифах будет принято после завершения консультаций с общественностью и анализа экономических показателей.

