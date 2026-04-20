Подорожчання проїзду у Луцьку обговорили під час зустрічі представників міської ради з підприємствами-перевізниками, передає Politeka.

Під час наради сторони розглянули економічні передумови зміни тарифів на маршрутні перевезення та фінансові розрахунки, надані транспортними компаніями. Основну увагу приділили пошуку збалансованого рішення для забезпечення стабільної роботи громадського транспорту.

Департамент економічної політики підготував проєкт рішення, що передбачає встановлення вартості квитка на рівні 24 гривень. Пропозицію сформували на основі аналізу витрат і порівняння з іншими містами, подібними за кількістю населення та пасажиропотоком.

Водночас перевізники наполягають на тарифі в межах 25–30 гривень. Свою позицію вони аргументують зростанням цін на паливо, технічне обслуговування транспорту, запасні частини та оплату праці персоналу.

У міській раді наголошують, що подорожчання проїзду у Луцьку може стати необхідним кроком для запобігання скороченню рейсів і забезпечення безперебійних перевезень.

Проєкт рішення із запропонованим тарифом у 24 гривні винесуть на громадське обговорення, яке триватиме один місяць. У разі внесення змін процедура буде розпочата повторно та триватиме ще місяць.

Такий механізм дозволяє мешканцям висловити зауваження та пропозиції перед ухваленням остаточного рішення виконавчим комітетом.

Представники транспортних підприємств зазначають, що вартість дизельного пального та бензину суттєво зросла порівняно з минулим роком. Це безпосередньо впливає на собівартість перевезень і фінансову стабільність галузі.

Остаточне рішення щодо тарифів ухвалять після завершення консультацій з громадськістю та аналізу економічних показників.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Нова система оплати проїзду у Львові: які саме зміни відбулися.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Львівській області: про що попереджають українців.

Як повідомляла Politeka, Робота для пенсіонерів у Львівській області: де саме пропонують 38 тисяч зарплати.