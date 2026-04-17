Именно в этом формате реализуется часть программы, которая включает в себя бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Кировоградской области.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Кировоградской области предоставляются в рамках государственных и гуманитарных инициатив, сообщает Politeka.

В регионе действует ряд учреждений, где переселенцы и старшие люди могут получить пищевые наборы, временное жилье и базовую бытовую поддержку. Система помощи включает несколько форматов — от краткосрочного размещения до выдачи необходимых вещей первой потребности.

Областной социальный центр матери и ребенка принимает внутренне перемещенные лица на временное проживание. Здесь семьи могут остановиться на несколько дней, готовить еду самостоятельно, пользоваться душем и оставаться в безопасных условиях для решения жилищного вопроса. Дополнительно предоставляют детское питание, средства гигиены и постельные принадлежности.

Отдельно работает площадка поддержки на базе Центрального украинского государственного дома художественного и технического творчества Helen Arutunian. Здесь помощь получают переселенцы, пожилые люди, малоимущие семьи, лица с инвалидностью и многодетные семьи. Именно в этом формате реализуется часть программы, которая включает в себя бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Кировоградской области вместе с консультациями психолога и возможностью пребывания в укрытии во время тревог.

Также в Кропивницком работает гуманитарный штаб на базе УПК №26 ДОУ ДЮЦ «Зорецвит» по адресу Студенческий бульвар, 21. Там выдают горячие обеды, одежду, детское питание, а также позволяют забрать еду с собой.

Во всех локациях объем помощи зависит от имеющихся ресурсов и может варьироваться в зависимости от поставки гуманитарных грузов.

