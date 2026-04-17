Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Кіровоградській області надають у межах державних і гуманітарних ініціатив, повідомляє Politeka.

У регіоні діє низка установ, де переселенці та люди старшого віку можуть отримати харчові набори, тимчасове житло та базову побутову підтримку. Система допомоги охоплює кілька форматів — від короткострокового розміщення до видачі необхідних речей першої потреби.

Обласний соціальний центр матері та дитини приймає внутрішньо переміщених осіб на тимчасове проживання. Тут родини можуть зупинитися на кілька днів, готувати їжу самостійно, користуватися душем і залишатися в безпечних умовах до вирішення житлового питання. Додатково надають дитяче харчування, засоби гігієни та постіль.

Окремо працює майданчик підтримки на базі Центральноукраїнського державного будинку художньої та технічної творчості Helen Arutunian. Тут допомогу отримують переселенці, літні люди, малозабезпечені родини, особи з інвалідністю та багатодітні сім’ї. Саме в цьому форматі реалізується частина програми, що включає безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Кіровоградській області разом із консультаціями психолога та можливістю перебування в укритті під час тривог.

Також у Кропивницькому працює гуманітарний штаб на базі НВК №26 ДНЗ ДЮЦ «Зорецвіт» за адресою Студентський бульвар, 21. Там видають гарячі обіди, одяг, дитяче харчування, а також дозволяють забрати їжу із собою.

У всіх локаціях обсяг допомоги залежить від наявних ресурсів і може змінюватися залежно від постачання гуманітарних вантажів.

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Кіровоградській області: чому ситуація складна та чого чекати українцям.

Також Politeka повідомляла, Подорожчання проїзду в Кіровоградській області: де і на скільки зростуть тарифи

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для ВПО у Кіровоградській області: на що варто сподіватися.