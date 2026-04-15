На рынке недвижимости продолжают появляться объявления о продаже самых дешевых домов в Харьковской области.

Самые дешевые дома в Харьковской области сегодня становятся предметом активного интереса среди покупателей, которые ищут максимально бюджетные варианты проживания, сообщает Politeka.

Самые дешевые дома в Харьковской области продаются через платформу OLX. На платформе можно найти объекты с минимальной ценой, однако каждое предложение имеет свои особенности состояния, расположения и условий приобретения.

Одним из предложений стал дом в селе Екатериновка, который предлагается под разбор. Стоимость объекта составляет 20 000 грн., а расположен он на расстоянии до 10 км от ближайшего города.

Одноэтажное здание имеет общую площадь 50 м2 и одну комнату, а участок составляет 20 соток. Условия продажи предполагают отсутствие мебели и бытовой техники.

Самые дешевые дома в Харьковской области часто представлены именно такими вариантами, где покупатель получает землю и конструкцию с необходимостью дальнейших инвестиций.

Еще одно предложение касается дачного дома на станции Обходная, оценено в 26 000 грн. Объект расположен в 15 км от города и имеет площадь 15 м².

Здание одноэтажное с одной комнатой и земельным участком 6 соток. В этом случае речь идет о небольшом дачном формате, который может использоваться для сезонного пребывания или как база для последующей перестройки.

Еще один объект находится в селе Старовировка 1 Берестянского района. Его стоимость составляет 54000 грн. Дом имеет общую площадь 42,1 м², три комнаты и кухню площадью 5 м².

Участок составляет 20 соток, на территории также есть кирпичный гараж, сад с фруктовыми деревьями и огород. Водоснабжение организовано через колодец, дровяное отопление.

