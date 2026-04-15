На ринку нерухомості продовжують з’являтися оголошення про продаж найдешевших будинків в Харківській області.

Найдешевші будинки в Харківській області сьогодні стають предметом активного інтересу серед покупців, які шукають максимально бюджетні варіанти для проживання, повідомляє Politeka.

Найдешевші будинки в Харківській області продаються через платформу OLX. На платформі можна знайти об’єкти з мінімальною ціною, однак кожна така пропозиція має свої особливості стану, розташування та умов придбання.

Однією з пропозицій став будинок у селі Єкатеринівка, який пропонують під розбір. Вартість об’єкта становить 20 000 грн, а розташований він на відстані до 10 км від найближчого міста.

Одноповерхова будівля має загальну площу 50 м² та одну кімнату, а ділянка становить 20 соток. Умови продажу передбачають відсутність меблів і побутової техніки.

Найдешевші будинки в Харківській області часто представлені саме такими варіантами, де покупець отримує землю та конструкцію з необхідністю подальших інвестицій.

Ще одна пропозиція стосується дачного будинку на станції Обхідна, який оцінено у 26 000 грн. Об’єкт розташований на відстані до 15 км від міста та має площу 15 м².

Будівля одноповерхова, з однією кімнатою та земельною ділянкою 6 соток. У цьому випадку йдеться про невеликий дачний формат, який може використовуватися для сезонного перебування або як база для подальшої перебудови.

Ще один об’єкт знаходиться в селі Старовірівка 1 Берестянського району. Його вартість становить 54 000 грн. Будинок має загальну площу 42,1 м², три кімнати та кухню площею 5 м².

Ділянка складає 20 соток, на території також є цегляний гараж, сад із фруктовими деревами та город. Водопостачання організоване через колодязь, опалення дров’яне.

Нагадаємо Politeka писала, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області: як долучитися до цієї програми.

Також Politeka повідомляла, Втрата пенсії для мешканців Харківської області з 1 квітня: що варто зробити, щоб цього не сталося.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання продуктів у Харкові: які товари найбільше виросли в ціні.