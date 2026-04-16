Новый график движения транспорта в Волынской области предусматривает временные изменения в Луцке и Шацке в связи с Ведущим воскресеньем и поминальными мероприятиями, сообщает Politeka.
В городах и общинах Волынской области решили увеличить количество транспорта и скорректировать графики движения, чтобы жители могли беспрепятственно добраться до мест захоронений.
Как сообщает горсовет, в Луцке на 19 апреля запланировали существенное усиление. В частности, на маршрут № 10 «Защитников Украины – с. Гаразджа (кладбище)» дополнительно выпустят восемь троллейбусов.
Они будут курсировать через ключевые улицы города, среди которых улица Защитников Украины, проспект Соборности, проспект Победы, проспект Василия Моисея, улица Винниченко, проспект Воли и улица Ровенская до села Гаразджа.
Также в этот день будет работать троллейбус № 3 по маршруту "Гаразджа (кладбище) - Лесничество".
Кроме этого, перевозчикам рекомендовали увеличить количество автобусов на маршрутах №3 «Гаразджа (кладбище) – Госпиталь» и №10 «Промышленная (Академия рекреационных технологий и права) – Потебни».
Все перевозчики Луцкой общины получили рекомендацию работать по расписанию рабочего дня.
В то же время новый график движения транспорта в Волынской области коснулся и Шацка, где также подготовили определенные корректировки на Проводы.
По информации поселкового совета, в субботу, 18 апреля, организуют специальный автобусный рейс в новое кладбище.
Известно, что он будет отправляться из центра поселка и останавливаться возле кинотеатра Чайка, Шацкого лицея, помещения отделения Госказначейства, Дома пекаря и магазина Сильмаг.
Обратный рейс запланирован на 12:00 от нового кладбища в центр поселка. Такое расписание позволит жителям успеть на поминальные мероприятия и вернуться домой без лишних трудностей.
