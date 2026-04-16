Новий графік руху транспорту у Волинській області запроваджують на період поминальних днів, щоб забезпечити доїзд мешканців до кладовищ.

Новий графік руху транспорту у Волинській області передбачає тимчасові зміни у Луцьку та Шацьку у зв’язку з Провідною неділею та поминальними заходами, повідомляє Politeka.

У містах та громадах Волинської області вирішили збільшити кількість транспорту та скоригувати графіки руху, аби мешканці могли безперешкодно дістатися до місць поховань.

Як інформує міськрада, в Луцьку на 19 квітня запланували суттєве посилення. Зокрема, на маршрут № 10 «Захисників України — с. Гаразджа (кладовище)» додатково випустять вісім тролейбусів.

Вони курсуватимуть через ключові вулиці міста, серед яких вулиця Захисників України, проспект Соборності, проспект Перемоги, проспект Василя Мойсея, вулиця Винниченка, проспект Волі та вулиця Рівненська до села Гаразджа.

Також у цей день працюватиме тролейбус № 3 за маршрутом «Гаразджа (кладовище) — Лісництво».

Окрім цього, перевізникам рекомендували збільшити кількість автобусів на маршрутах № 3 «Гаразджа (кладовище) — Госпіталь» та № 10 «Промислова (Академія рекреаційних технологій і права) — Потебні».

Усі перевізники Луцької громади отримали рекомендацію працювати за розкладом робочого дня.

Водночас, новий графік руху транспорту у Волинській області торкнувся і Шацька, де також підготували певні коригування на Проводи.

За інформацією селищної ради, у суботу, 18 квітня, організують спеціальний автобусний рейс до нового кладовища.

Відомо, що він вирушатиме з центру селища та зупинятиметься біля кінотеатру «Чайка», Шацького ліцею, приміщення відділення Держказначейства, «Будинку пекаря» та магазину «Сільмаг».

Зворотний рейс заплановано на 12:00 від нового кладовища до центру селища. Такий розклад дозволить мешканцям встигнути на поминальні заходи та повернутися додому без зайвих труднощів.

