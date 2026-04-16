Украинцам раскрыли, какие графики отключения света продлятся в Винницкой области на 17 апреля.

Графики отключения света в Винницкой области на 17 апреля продлятся из-за плановых и профилактических работ, пишет Politeka.net.

Об этом сообщили на официальном сайте «Винницаоблэнерго».

С 09:00 до 15:30 будут выключать электричество в городе Могылив-Подильськый, однако только в домах, которые находятся на таких улицах:

Коцюбынського: 27, 35

Прыкордонна: 2

Сагайдачного: 8

провулок Богдана Хмельныцького: 5А

проспект Героив: 6Б

С 09:00 до 15:30 часов будут продолжаться отключения электричества в населенном пункте Немия на улице:

Днистрове: 15, 17, 19, 21, 23, 25, 25А, 27, 29, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 44, 45 51, 52, 53, 56, 59, 60, 61, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70

С 09:00 до 15:30 будут выключать электричество в населенном пункте Серебрия. Обесточат следующие улицы:

19 Березня: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 45, 47

8 Березня: 1, 1А, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 1/25, 2/26, 27, 29, 30, 31, 31А, 32, 33, 35, 36, 36/10, 37, 38, 39, 40, 41, 41А, 42, 44, 45, 47, 48, 49, 49А, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 66А, 67, 69, 71, 75, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 93, 95

Армийська: 1, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 37, 39, 43, 45, 47, 49, 51

Беделя: 1, 2, 2/1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 1/31, 2/32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 68, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 92, 92А, 92Б, 94, 180

Выноградна: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15А, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 54, 56, 60

Вышнева: 1, 2/219, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 90, 92, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 109, 118, 134

Днистровська: 10, 27, 54

Зарична: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 52, 53, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71

Л. Украинкы: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 30

Молодижна: 1, 4

Надднистрянська: 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 71А, 75, 77, 79, 81, 83, 83А, 85, 87, 89, 91

Партызанська: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13А, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 26, 26А, 27, 28, 29, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66А, 66Б, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 89, 90, 91, 92, 95, 96, 98

Переправы: 4, 2, 2А, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 17

Подильська: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9А, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 21А, 23, 25, 25А, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 41А, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 59, 61, 65, 66, 69, 71, 73

Прыкордонна: 1, 2

Свято-Мыхайливська: 3, 4, 5, 7, 8, 9, 9А, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 39, 41, 47, 49, 51, 55, 57, 61, 63, 63Б

С. Коврыгы: 1А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 11Б, 12, 13, 14, 15, 19, 22.

