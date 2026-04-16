У кількох населених пунктах Житомирської області через технічні роботи діятиме графік відключення газу з на 17 квітня.

Як проінформували на офіційному сайті місцевої філії ТОВ "Газорозподільні мережі України", графік відключення газу на 17 квітня в Житомирській області охопить відразу кілька населених пунктів.

Зокрема, у місті Коростишів 17.04.2026 газопостачання буде обмежене у будинках за адресами вул. Потєхіна, 3 та вул. Київська, 145. Тут упродовж дня виконуватимуть роботи, необхідні для перевірки та обслуговування внутрішніх мереж.

Того ж дня обмеження торкнуться і міста Коростень. 17.04.2026 без блакитного палива залишиться будинок на вул. Грушевського 20.

Важливо, що такі незручності мають локальний характер і стосуються конкретних адрес, де проводяться технічні заходи. Після їх завершення газопостачання буде відновлено.

Водночас, графік відключення газу з на 17 квітня у Житомирській області охопить і смт Попільня, де обмеження матимуть більш тривалий період.

У будинку на вул. Садова, 3 блакитне паливо відсутнє ще з 15.04.2026 і триватимуть обмеження до 17.04.2026.

Крім того, роботи заплановані і в смт Корнин. Тут 17.04.2026 постачаннч тимчасово припинять у будинку за адресою вул.Соборна, 9.

Фахівці наголошують, що всі ці заходи є плановими і проводяться для запобігання аварійним ситуаціям. Саме тому мешканцям варто заздалегідь врахувати дати та адреси, де буде відсутнє газопостачання, аби уникнути побутових незручностей.

