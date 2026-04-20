Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Кіровоградській області надаються в межах державних і гуманітарних програм підтримки, що діють у регіоні для вразливих категорій населення, повідомляє Politeka.

У області функціонує кілька соціальних майданчиків, де переселенці та люди старшого віку можуть отримати харчові набори, тимчасове розміщення та базові речі першої необхідності. Система допомоги включає різні формати — від короткострокового прихистку до щоденної продовольчої підтримки.

Обласний соціальний центр матері та дитини приймає внутрішньо переміщених осіб для тимчасового проживання. Тут сім’ї можуть самостійно готувати їжу, користуватися душовими, перебувати у безпечному середовищі та залишатися до вирішення житлових питань. Додатково надаються дитяче харчування, гігієнічні засоби та постільні речі.

Окремо діє майданчик підтримки на базі Центральноукраїнського державного будинку художньої та технічної творчості Helen Arutunian. Тут допомогу отримують переселенці, пенсіонери, малозабезпечені родини, люди з інвалідністю та багатодітні сім’ї. У цьому форматі передбачені консультації психолога, доступ до укриття під час тривог, а також видача продуктів.

Додатково в Кропивницькому працює гуманітарний штаб на базі НВК №26 ДНЗ ДЮЦ «Зорецвіт» за адресою Студентський бульвар, 21. Там організовано видачу гарячих обідів, одягу, дитячого харчування, а також можливість отримати їжу із собою.

У всіх пунктах обсяг підтримки залежить від наявних ресурсів і може змінюватися відповідно до надходження гуманітарної допомоги.

Джерело

Останні новини України:

