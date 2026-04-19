Подорожание проезда в Тернопольской области в обществе объясняют необходимостью сохранить стабильность транспортной системы и обеспечить непрерывность движения маршрутов.

Подорожание проезда в Тернопольской области зафиксировано в Чортковской общине после решения исполнительного комитета городского совета, принятого 15 апреля, сообщает Politeka.

Информацию об этом предоставляет мэр Владимир Шматко.

Согласно обновленным тарифам, новые расценки начнут действовать с 20 апреля. Стоимость поездки составит 20 гривен при безналичной оплате через валидаторы и 30 гривен при наличном расчете. В городском совете объясняют, что разница между способами оплаты была введена для стимулирования перехода пассажиров на электронный учет проезда.

Местные власти отмечают, что такой подход позволяет точнее контролировать пассажиропоток и формировать реальную статистику использования общественного транспорта. К этому времени часть поездок оплачивалась наличными деньгами, что усложняло учет и планирование маршрутной сети.

Отдельно в обществе подчеркивают, что корректировка тарифов связана с ростом расходов на горючее и необходимостью обеспечения стабильной работы перевозчиков. Также учтена необходимость повышения заработной платы водителям, которые сейчас получают около 18 тысяч гривен.

В городском совете подчеркивают, что без должного финансирования предприятия не могут покрывать расходы на горюче-смазочные материалы и техническое обслуживание автобусов, что напрямую влияет на качество перевозок.

В итоге в Чорткове ожидается, что новая тарифная модель поможет упорядочить расчеты и сделать систему общественного транспорта более прозрачной для перевозчиков и пассажиров.

