Подорожчання проїзду в Тернопільській області у громаді пояснюють необхідністю зберегти стабільність транспортної системи та забезпечити безперервність руху маршрутів.

Подорожчання проїзду в Тернопільській області зафіксоване в Чортківській громаді після рішення виконавчого комітету міської ради, ухваленого 15 квітня, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надає міський голова Володимир Шматко.

Згідно з оновленими тарифами, нові розцінки почнуть діяти з 20 квітня. Вартість поїздки становитиме 20 гривень у разі безготівкової оплати через валідатори та 30 гривень при розрахунку готівкою. У міській раді пояснюють, що різниця між способами оплати запроваджена для стимулювання переходу пасажирів на електронний облік проїзду.

Місцева влада зазначає, що такий підхід дозволяє точніше контролювати пасажиропотік і формувати реальну статистику використання громадського транспорту. До цього часу частина поїздок оплачувалася готівкою, що ускладнювало облік і планування маршрутної мережі.

Окремо у громаді наголошують, що коригування тарифів пов’язане зі зростанням витрат на пальне та необхідністю забезпечення стабільної роботи перевізників. Також враховано потребу підвищення заробітної плати водіям, які нині отримують близько 18 тисяч гривень.

У міській раді підкреслюють, що без належного фінансування підприємства не можуть покривати витрати на паливно-мастильні матеріали та технічне обслуговування автобусів, що напряму впливає на якість перевезень.

У підсумку в Чорткові очікують, що нова тарифна модель допоможе впорядкувати розрахунки та зробити систему громадського транспорту більш прозорою для перевізників і пасажирів.

