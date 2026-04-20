Повышение тарифа на коммунальные услуги в Николаеве может стать реальностью уже в ближайшее время, передает Politeka.

В Корабельном районе города рассматривают обновление стоимости услуг по вывозу бытовых отходов, предоставляемых КП «Горизонт-ДКП», с возможным стартом изменений с 1 мая.

Проект решения вынесен на рассмотрение исполнительного комитета городского совета. Инициатором корректировки выступает коммунальное предприятие, объясняющее необходимость пересмотра расходами на содержание санитарной инфраструктуры.

В документе указаны новые расценки для разных категорий отходов. Для смешанного мусора предлагают 302,64 грн. за кубометр против действующих 271,81 грн. Крупногабаритные остатки могут стоить 561,48 грн. вместо 444,93 грн. Ремонтные материалы планируется установить на уровне 536,77 грн за кубометр.

В случае принятия решения, обновленные ставки начнут действовать с начала мая. Предприятие также должно проинформировать жителей о предстоящих изменениях в платежках.

Отдельно указано, что еще с 1 января 2025 для другого городского оператора действуют более низкие значения, в том числе 246,11 грн за кубометр для бытовых отходов и 277,84 грн для крупногабаритных и ремонтных фракций.

В горсовете отмечают, что пересмотр связан с необходимостью обеспечить стабильный сбор и транспортировку мусора, а также поддержание надлежащего состояния территорий.

В более широком контексте это решение рассматривается как часть процесса, где повышение тарифа на коммунальные услуги в Николаеве отражает общие расходы по обслуживанию городской инфраструктуры и логистику отходов.

