Підвищення тарифі на комунальну послуги в Миколаєві може стати реальністю вже найближчим часом, передає Politeka.

У Корабельному районі міста розглядають оновлення вартості послуг із вивезення побутових відходів, які надає КП «Обрій-ДКП», із можливим стартом змін із 1 травня.

Проєкт рішення винесено на розгляд виконавчого комітету міської ради. Ініціатором коригування виступає комунальне підприємство, яке пояснює необхідність перегляду витратами на утримання санітарної інфраструктури.

У документі зазначено нові розцінки для різних категорій відходів. Для змішаного сміття пропонують 302,64 грн за кубометр проти чинних 271,81 грн. Великогабаритні залишки можуть коштувати 561,48 грн замість 444,93 грн. Ремонтні матеріали планують встановити на рівні 536,77 грн за кубометр.

У разі ухвалення рішення оновлені ставки почнуть діяти з початку травня. Підприємство також має поінформувати мешканців про майбутні зміни у платіжках.

Окремо вказано, що ще з 1 січня 2025 року для іншого міського оператора діють нижчі значення, зокрема 246,11 грн за кубометр для побутових відходів та 277,84 грн для великогабаритних і ремонтних фракцій.

У міськраді наголошують, що перегляд пов’язаний із необхідністю забезпечити стабільний збір і транспортування сміття, а також підтримання належного стану територій.

У ширшому контексті це рішення розглядають як частину процесу, де підвищення тарифі на комунальну послуги в Миколаєві відображає загальні витрати на обслуговування міської інфраструктури та логістику відходів.

Останні новини України:

