Для упорядочения перебоев утверждены графики отключения света в Виннице на неделю с 20 по 26 апреля.

Графики отключения света в Виннице на неделю с 20 по 26 апреля продлятся в связи с плановыми ремонтными работами, пишет Politeka.net.

Об этом говорится на сайте «Винницаоблэнерго».

Плановые и профилактические технические работы могут временно повлиять на стабильность электроснабжения, поэтому для упорядочения перебоев утверждены графики отключения света в Виннице на неделю с 20 по 26 апреля.

20.04.2026 с 09:00–16:00 часа будут выключать электричество через плановые работы в электросетях. Обесточат дома на улицах:

Богдана Ступкы — 3, 13;

Кыивська — 31, 31Г, 102–169;

Чорновола — 29;

Гайдамацька — 45;

Георгия Нарбута — 9, 27;

Зарична — 3–70, 7–141;

Сергия Зулинського — 10;

произд Прыбережный — 16;

Гонты — 1У.

22.04.2026 года с 09:00–16:00 часов вводятся дополнительные обесточения, которые будут продолжаться в домах по адресам:

Брацлавська — 16, 20, 36, 38, 40–54, 50А;

Героив Нацгвардии — 72;

Олександра Довженка — 40, 60–143, 73, 73А/3;

пров. Брацлавськый — 20, 54, 69;

Замостянська — 5, 44, 49А, 51;

Мыколы Зерова — 1А;

Острозького — 42;

Тимирязева.

23.04.2026 с 10:00–16:00 часа исчезнет электричество из-за профилактических работ в черте города. В частности, электричество будет выключаться на улицах:

Келецька — 66

Левады Юрия — 11, 17

М. Заньковецькои — 1, 1А, 1Б, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 10, 12, 12А, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 24А, 25, 26, 27, 28А, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34А, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40А, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 53А, 54, 55, 56, 57, 57А, 58, 60, 62, 64

Олексия Мыргородського — 1, 1А, 1Б, 1В, 1Д, 1Ж, 1К, 2, 2Б, 2В, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 21А, 22, 22А, 23, 24, 24А, 25, 26А, 27, 28, 29, 30, 31, 31А, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38А, 38В, 39, 39А, 41, 42, 42А, 43, 45, 46, 47, 47А, 48, 49/51, 50, 50А, 51, 52, 54, 54А, 55, 57, 57А, 58, 59, 60, 61, 61А, 62, 63, 63А, 64, 64А, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 71А, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 77А, 78, 78А, 79, 80, 80А, 81, 82, 82А, 82Б, 82В, 83, 84, 85, 86, 87, 87А, 88, 88А, 89, 90, 91, 91В, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 99А, 101, 103, 103А, 105, 105А, 105Б, 107, 107А, 109, 109А, 111, 113, 117, 117А, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 137А, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 149А, 151, 153А, 153Б, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169А, 171, 173, 175, 177, 179

Павла Алепського — 10

П. Мырного — 4, 4А, 4Ж, 5, 6, 7, 7А, 7Б, 7В, 7Г, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 17, 17А, 19, 21, 23

Сабарив дача (діл. 23) — 23

Скифська — 2, 2Б, 3, 3А, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 8А, 9, 10, 10А, 11, 12, 12А, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30А, 32, 33, 34, 35, 35А, 36, 37, 38, 38А, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 58, 64.

24.04.2026 с 09:00–16:00 часа будут выключать электричество в части Винницы, а именно на таких улицах:

Георгия Нарбута — 7, 8, 25;

Кыивська — 49, 49Б, 51, 51/18;

Олександра Кошыця — 3;

Чайковського — 22;

Максыма Шымка — 38Б, 38Б/1–38Б/6.

Последние новости Украины:

