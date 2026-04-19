Для впорядкування перебоїв затверджено графіки відключення світла у Вінниці на тиждень з 20 по 26 квітня.

Графіки відключення світла у Вінниці на тиждень з 20 по 26 квітня будуть тривати у зв'язку з плановими ремонтними роботами, пише Politeka.net.

Про це йдеться на сайті «Вінницяобленерго».

20.04.2026 року з 09:00–16:00 години вимикатимуть електрику через планові роботи в електромережах. Знеструмлять будинки на вулицях:

Богдана Ступки — 3, 13;

Київська — 31, 31Г, 102–169;

Чорновола — 29;

Гайдамацька — 45;

Георгія Нарбута — 9, 27;

Зарічна — 3–70, 7–141;

Сергія Зулінського — 10;

проїзд Прибережний — 16;

Гонти — 1У.

22.04.2026 року з 09:00–16:00 години вводяться додаткові знеструмлення, що триватимуть в будинках за адресами:

Брацлавська — 16, 20, 36, 38, 40–54, 50А;

Героїв Нацгвардії — 72;

Олександра Довженка — 40, 60–143, 73, 73А/3;

пров. Брацлавський — 20, 54, 69;

Замостянська — 5, 44, 49А, 51;

Миколи Зерова — 1А;

Острозького — 42;

Тімірязєва.

23.04.2026 року з 10:00–16:00 години зникне електрика через профілактичні роботи в межах міста. Зокрема, електрику вимикатимуть на вулицях:

Келецька — 66

Левади Юрія — 11, 17

М. Заньковецької — 1, 1А, 1Б, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 10, 12, 12А, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 24А, 25, 26, 27, 28А, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34А, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40А, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 53А, 54, 55, 56, 57, 57А, 58, 60, 62, 64

Олексія Миргородського — 1, 1А, 1Б, 1В, 1Д, 1Ж, 1К, 2, 2Б, 2В, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 21А, 22, 22А, 23, 24, 24А, 25, 26А, 27, 28, 29, 30, 31, 31А, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38А, 38В, 39, 39А, 41, 42, 42А, 43, 45, 46, 47, 47А, 48, 49/51, 50, 50А, 51, 52, 54, 54А, 55, 57, 57А, 58, 59, 60, 61, 61А, 62, 63, 63А, 64, 64А, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 71А, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 77А, 78, 78А, 79, 80, 80А, 81, 82, 82А, 82Б, 82В, 83, 84, 85, 86, 87, 87А, 88, 88А, 89, 90, 91, 91В, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 99А, 101, 103, 103А, 105, 105А, 105Б, 107, 107А, 109, 109А, 111, 113, 117, 117А, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 137А, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 149А, 151, 153А, 153Б, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169А, 171, 173, 175, 177, 179

Павла Алепського — 10

П. Мирного — 4, 4А, 4Ж, 5, 6, 7, 7А, 7Б, 7В, 7Г, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 17, 17А, 19, 21, 23

Сабарів дача (діл. 23) — 23

Скіфська — 2, 2Б, 3, 3А, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 8А, 9, 10, 10А, 11, 12, 12А, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30А, 32, 33, 34, 35, 35А, 36, 37, 38, 38А, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 58, 64.

24.04.2026 року з 09:00–16:00 години будуть вимикати електрику в частині Вінниці, а саме на таких вулицях:

Георгія Нарбута — 7, 8, 25;

Київська — 49, 49Б, 51, 51/18;

Олександра Кошиця — 3;

Чайковського — 22;

Максима Шимка — 38Б, 38Б/1–38Б/6.

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовне житло для ВПО в Вінницькій області: де можна отримати прихисток на довгий час.

Також Politeka повідомляла, Нова система оплати за проїзд у Вінниці: пасажирам зробили важливе оголошення.

Як повідомляла Politeka, Доплати для пенсіонерів у Вінницькій області: виплати зростуть у частини українців, кому нарахують надбавки.