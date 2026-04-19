Введены дополнительные графики отключения света в Кропивницком на неделю с 20 по 26 апреля.

Графики отключения света в Кропивницком на неделю с 20 по 26 апреля охватят десятки адресов, однако ограничения носят лишь временный характер, пишет Politeka.net.

Об этом предупредили в пресс-службе «Кировоградоблэнерго».

Введены дополнительные графики отключения света в Кропивницком на неделю с 20 по 26 апреля. Такие ограничения связаны с проведением необходимых технических работ на электросетях, направленных на повышение их надежности, стабильности и безопасной эксплуатации.

20.04.2026 года с 8 до 20 часов будут выключать электричество в домах, расположенных по следующим адресам:

Мыхайла Янгеля — 1д, 1Е, 1Є

Пляжна — 2–3

Юрия Краснокутського — 1–2, 2д, 3

Юрия Лыпы — 2

21.04.2026 года с 9 до 17 часов запланированы дополнительные графики отключения света в Кропивницком по адресам:

Академика Тамма — 3/163, 5, 7

Яновського — 155, 157, 157А, 159

22.04.2026 года с 8 до 20 часов исчезнет электричество в домах, расположенных по следующим адресам:

Мыхайла Янгеля — 1д, 1Е, 1Є

Пляжна — 2–3

Юрия Краснокутського — 1–2, 2д, 3

Юрия Лыпы — 2

23.04.2026 года с 8 до 16 часов будут выключать свет из-за профилактических работ. Электричество будет отсутствовать по следующим адресам:

Байгородська — 1/14, 2–11, 11А, 13–15, 16А

пров. Верхний Степовый — 4–9, 9А, 10–11, 11А, 12–14, 16, 18

Запорозька — 16/2

пров. Запорозькый — 2, 2А, 3, 5, 7–8, 8А, 8Б, 9–10, 10А, 11, 11А, 13–16, 16А, 17

Колодязна — 46, 48, 50, 54, 56–57, 59–63, 63А, 65, 65А, 66А, 67А, 69, 71, 75, 77, 79, 79А, 81, 83, 85, 87, 87А

Крынычувата — 12

пров. Крынычуватый — 1–8, 10–21, 23, 25, 27

пров. Марии Прымаченко — 4, 7–10, 12Б, 14

пров. Мырный — 9–11, 13, 15/66, 15А, 16, 16А, 16Б, 17/89, 18А, 19, 19А, 20/1, 21, 21А, 23

туп. Мырный — 1–5, 7, 9–11, 11А, 12, 12А, 13–14, 14А, 15, 15А, 16/64А, 17/64

пров. Михайла Красовського — 3, 4/1, 5, 15

пров. Пивничный — 1–12

пров. Пишый — 1А, 2, 2А, 3–6, 6А, 7А, 8–13, 13А, 15

пров. Сергия Шелухина — 2

пров. Скелястый — 1–4, 6.

Последние новости Украины:

