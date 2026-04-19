Про це попередили у пресслужбі «Кіровоградобленерго».

Про це попередили у пресслужбі «Кіровоградобленерго».

Введено додаткові графіки відключення світла у Кропивницькому на тиждень з 20 по 26 квітня. Такі обмеження пов’язані з проведенням необхідних технічних робіт на електромережах, які спрямовані на підвищення їхньої надійності, стабільності та безпечної експлуатації.

20.04.2026 року з 8 до 20 години вимикатимуть електрику в будинках, що розташовані за такими адресами:

Михайла Янгеля — 1д, 1Е, 1Є

Пляжна — 2–3

Юрія Краснокутського — 1–2, 2д, 3

Юрія Липи — 2

21.04.2026 року з 9 до 17 години заплановані додаткові графіки відключення світла в Кропивницького за адресами:

Академіка Тамма — 3/163, 5, 7

Яновського — 155, 157, 157А, 159

22.04.2026 року з 8 до 20 години зникне електрика в будинках, що розташовані за такими адресами:

Михайла Янгеля — 1д, 1Е, 1Є

Пляжна — 2–3

Юрія Краснокутського — 1–2, 2д, 3

Юрія Липи — 2

23.04.2026 року з 8 до 16 години вимикатимуть світло через профілактичні роботи. Електрика буде відсутня за наступними адресами:

Байгородська — 1/14, 2–11, 11А, 13–15, 16А

пров. Верхній Степовий — 4–9, 9А, 10–11, 11А, 12–14, 16, 18

Запорозька — 16/2

пров. Запорозький — 2, 2А, 3, 5, 7–8, 8А, 8Б, 9–10, 10А, 11, 11А, 13–16, 16А, 17

Колодязна — 46, 48, 50, 54, 56–57, 59–63, 63А, 65, 65А, 66А, 67А, 69, 71, 75, 77, 79, 79А, 81, 83, 85, 87, 87А

Криничувата — 12

пров. Криничуватий — 1–8, 10–21, 23, 25, 27

пров. Марії Примаченко — 4, 7–10, 12Б, 14

пров. Мирний — 9–11, 13, 15/66, 15А, 16, 16А, 16Б, 17/89, 18А, 19, 19А, 20/1, 21, 21А, 23

туп. Мирний — 1–5, 7, 9–11, 11А, 12, 12А, 13–14, 14А, 15, 15А, 16/64А, 17/64

пров. Михайла Красовського — 3, 4/1, 5, 15

пров. Північний — 1–12

пров. Піший — 1А, 2, 2А, 3–6, 6А, 7А, 8–13, 13А, 15

пров. Сергія Шелухіна — 2

пров. Скєлястий — 1–4, 6.

