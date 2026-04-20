Доплаты пенсионерам в Николаевской области устанавливаются в зависимости от превышения страхового стажа и учитывают продолжительность официальной трудовой деятельности, сообщает Politeka.

Информацию подтверждают в Пенсионном фонде Украины, где отмечают, что надбавки формируются на основе «лишних» лет работы сверх установленных минимальных требований. Именно эти периоды влияют на ежемесячное увеличение выплат, в отдельных случаях превышающее 500 гривен.

Система выхода на пенсию в 2026 году предусматривает разные нормы стажа: 33 года для 60-летних заявителей, 23 года для 63-летних и 15 лет для 65-летних. Все, что превосходит эти характеристики, засчитывается как дополнительный страховой ресурс.

Также учитывается дата назначения пенсионного довольствия. Для решений, принятых до октября 2011 года, сверхурочной считается стаж более 25 лет для мужчин и 20 для женщин. Для более поздних назначений предел повышается до 35 и 30 лет соответственно.

Доплаты для пенсионеров в Николаевской области рассчитываются по формуле: каждый дополнительный год стажа прибавляет 1% к базовой пенсии. В то же время, действует ограничение — надбавка не может превышать 1% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

В 2026 году этот показатель составляет 2595 гривен, поэтому максимальная сумма за год стажа равна 25,95 гривны. При значительном превышении страхового периода общая надбавка может достигать более 500 гривен в месяц.

Для работающих пенсионеров перерасчет осуществляется после завершения трудовой деятельности, что иногда приводит к отложенному увеличению выплат.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Николаевской области: кто имеет право на получение этих выплат.

Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов в Николаевской области: стало известно, насколько сложна ситуация.

Как сообщала Politeka, Пересчет пенсий в Николаевской области: в апреле часть украинцев ждут большие выплаты.