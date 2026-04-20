Доплати для пенсіонерів у Миколаївській області встановлюються залежно від перевищення страхового стажу та враховують тривалість офіційної трудової діяльності, повідомляє Politeka.

Інформацію підтверджують у Пенсійному фонді України, де зазначають, що надбавки формуються на основі «зайвих» років роботи понад встановлені мінімальні вимоги. Саме ці періоди впливають на щомісячне збільшення виплат, яке в окремих випадках перевищує 500 гривень.

Система виходу на пенсію у 2026 році передбачає різні норми стажу: 33 роки для 60-річних заявників, 23 роки для 63-річних і 15 років для 65-річних. Усе, що перевищує ці показники, зараховується як додатковий страховий ресурс.

Також враховується дата призначення пенсійного забезпечення. Для рішень, ухвалених до жовтня 2011 року, понаднормовим вважається стаж понад 25 років для чоловіків і 20 для жінок. Для пізніших призначень межа підвищується до 35 і 30 років відповідно.

Доплати для пенсіонерів у Миколаївській області розраховуються за формулою: кожен додатковий рік стажу додає 1% до базової пенсії. Водночас діє обмеження — надбавка не може перевищувати 1% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

У 2026 році цей показник становить 2595 гривень, тому максимальна сума за один рік стажу дорівнює 25,95 гривні. При значному перевищенні страхового періоду загальна надбавка може сягати понад 500 гривень щомісяця.

Для працюючих пенсіонерів перерахунок здійснюється після завершення трудової діяльності, що інколи призводить до відкладеного збільшення виплат.

