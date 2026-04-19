График отключения газа в неделю с 20 по 26 апреля предусматривает временные ограничения в нескольких регионах Украины из-за проведения ремонтных и профилактических работ, передает Politeka.

По данным местных подразделений ООО «Газораспределительные сети Украины», в Ивано-Франковской области ограничения коснутся Коломыи и населенных пунктов района. Жителей призывают заранее подготовиться к перерывам в снабжении.

Отдельный этап намечен на 22 апреля. В этот день с 09:00 до 17:00 будет прекращена подача ресурса в селе Старые Куты. Ограничения будут касаться ряда улиц, в частности Банской, Глебковской, Довбуша, Каменец, Кардашевки, Коцюбинского, Лазориков, Потоковой, Сера, Стуса и части Шевченко.

В Тернопольской области работы продлятся с 22 по 25 апреля. Специалисты будут проводить подготовку газораспределительной станции в Теребовле к следующему отопительному сезону. На этот период поставки будут полностью остановлены в селах Буданов и Папирня.

В Днепропетровской области 23 апреля запланированы технические работы в селе Гречаные Поды. Из-за реконструкции системы временно прекратят подачу газа по адресу на улице Молодежной, 18.

В рамках обновленного плана график отключения газа в неделю с 20 по 26 апреля охватывает несколько населенных пунктов и связан с подготовкой инфраструктуры к стабильной работе в будущем отопительном периоде.

Жителей просят отнестись с пониманием к временным неудобствам.

