Графік відключення газу на тиждень з 20 по 26 квітня передбачає тимчасові обмеження у кількох регіонах України через проведення ремонтних та профілактичних робіт, передає Politeka.

За даними місцевих підрозділів ТОВ «Газорозподільні мережі України», у Івано-Франківській області обмеження торкнуться Коломиї та населених пунктів району. Мешканців закликають заздалегідь підготуватися до перерв у постачанні.

Окремий етап запланований на 22 квітня. У цей день із 09:00 до 17:00 буде припинено подачу ресурсу у селі Старі Кути. Обмеження стосуватимуться низки вулиць, зокрема Банської, Глібківської, Довбуша, Каменець, Кардашівки, Коцюбинського, Лазориків, Потокової, Сірка, Стуса та частини Шевченка.

У Тернопільській області роботи триватимуть із 22 до 25 квітня. Фахівці проводитимуть підготовку газорозподільної станції у Теребовлі до наступного опалювального сезону. На цей період постачання буде повністю зупинено у селах Буданів і Папірня.

У Дніпропетровській області 23 квітня заплановано технічні роботи у селі Гречані Поди. Через реконструкцію системи тимчасово припинять подачу газу за адресою на вулиці Молодіжній, 18.

У межах оновленого плану графік відключення газу на тиждень з 20 по 26 квітня охоплює кілька населених пунктів і пов’язаний із підготовкою інфраструктури до стабільної роботи в майбутньому опалювальному періоді.

Жителів просять поставитися з розумінням до тимчасових незручностей.

