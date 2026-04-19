Специалисты облэнерго сообщили, в каких населенных пунктах Винницкой области 20 апреля 2026 года будут действовать графики отключения света.

Энергетики предупредили о новых локальных графиках отключения света в Винницкой области на понедельник, 20 апреля 2026 года, пишет Politeka.

В частности, по данным облэнерго, графики отключения света в Винницкой области 20 апреля будут применяться в пределах обслуживания Замостянского района электросетей. Там с 12:00 до 17:00 без электроэнергии останутся жители таких населенных пунктов:

Гуменное (некоторые дома по улицам Березовая, Железнодорожная, Королева, Леси Украинки, Марценюка);

Писаревка (ул. Ивана Богуна, Франко, Казацкой славы, Молодежная, Рыльского, Набережная, Немировское шоссе, Покровская, Поповича, пер. Покровский);

Щетки (1 Мая, Богдана Хмельницкого, Довженко, Коцюбинского, Леси Украинки, Мира, Набережная, Поповича, Тычины, Шевченко);

Лука-Мелешковская (Привокзальная);

Михайловка (Коцюбинского, Центральная).

Кроме того, с 9:00 до 17:00 частично будет обесточен с. Агрономическое, Березина, Зарванцы, Медвежье Ушко, Некрасово и Якушинцы, сообщает Politeka.

В пределах Тывровского района электросетей в Винницкой области графики отключения света 20 апреля будут применяться с 9:30 до 17:00 в таких населенных пунктах: Великая Вулига, Гнивань, Ланы, Селище, Студеница, Урожайное (полный список адресов ищите на сайте облэнерго).

Также обесточивания в понедельник с 9 до 12 часов коснутся Немировского района, а именно с. Головеньки (ул. Гоголя, Коцюбинского, Леси Украинки, Порика, Полевая, Садовая, Украинская).

