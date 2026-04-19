Фахівці обленерго повідомили, в яких населених пунктах Вінницької області 20 квітня 2026 року діятимуть графіки відключення світла.

Енергетики попередили про нові локальні графіки відключення світла в Вінницькій області на понеділок, 20 квітня 2026 року, пише Politeka.

Зокрема, за даними обленерго, графіки відключення світла в Вінницькій області 20 квітня застосовуватимуть у межах обслуговування Замостянського району електромереж. Там із 12:00 до 17:00 без електроенергії залишаться мешканці таких населених пунктів:

Гуменне (деяких будинки по вулицях Березова, Залізнична, Корольова, Лесі Українки, Марценюка);

Писарівка (вул. Івана Богуна, Франка, Козацької слави, Молодіжна, Рильського, Набережна, Немирівське шосе, Покровська, Поповича, пров. Покровський);

Щітки (1 Травня, Богдана Хмельницього, Довженка, Коцюбинського, Лесі Українки, Миру, Набережна, Поповича, Тичини, Шевченка);

Лука-Мелешківська (Привокзальна);

Михайлівка (Коцюбинського, Центральна).

Крім того, з 9:00 до 17:00 частково буде знеструмлено с. Агрономічне, Березина, Зарванці, Медвеже Вушко, Некрасове та Якушинці, повідомляє Politeka.

У межах Тиврівського району електромереж у Вінницькій області графіки відключення світла 20 квітня застосовуватимуть із 9:30 до 17:00 у таких населених пунктах: Велика Вулига, Гнівань, Лани, Селище, Студениця, Урожайне (повний список адрес шукайте на сайті обленерго).

Також знеструмлення в понеділок з 9 до 12 години торкнуться Немирівського району, а саме с. Головеньки (вул. Гоголя, Коцюбинського, Лесі Українки, Порика, Польова, Садова, Українська).

