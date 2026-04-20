Новая система оплаты за проезд в Виннице предполагает использование цветных QR-кодов, позволяющих пассажирам оплачивать проезд без наличных через смартфон, сообщает Politeka.
В Винницкой транспортной компании объяснили, что в салонах общественного транспорта начали размещать отдельные наклейки для пользователей ПриватБанка и monobank.
Однако, новая система оплаты за проезд в Виннице предусматривает возможность расчета любой карточкой, независимо от банка.
В транспорте действуют два типа QR-кодов, отличающихся цветом. Желтые наклейки предназначены для ПриватБанка, а розовые для monobank.
В компании отмечают, что обновленные QR-коды постепенно устанавливают по всему городскому транспорту, чтобы сделать расчет более удобным и быстрым для пассажиров.
По словам представителей транспортной компании, новая система оплаты за проезд в Виннице позволяет выбрать удобный способ расчета в зависимости от банковского приложения или камеры смартфона.
Для пользователей Приват24 достаточно отсканировать QR-код, выбрать количество билетов и карту, после чего подтвердить транзакцию.
Электронный билет хранится в разделе транспортных сервисов приложения и действителен в течение 60 минут.
Также покупку билета можно совершить через камеру смартфона без установки дополнительных приложений.
В таком случае открывается страница в браузере, где нужно выбрать количество билетов и способ расчета, в частности Google Pay, Apple Pay или банковскую карту.
После подтверждения пользователь сразу же получает электронный билет с таймером действия. Для клиентов monobank предусмотрен отдельный алгоритм.
После сканирования QR-кода необходимо подтвердить транзакцию, после чего билет открывается в браузере вместе со всеми данными и QR-кодом для проверки.
