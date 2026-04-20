У міському транспорті почали впроваджувати нову систему оплати за проїзд у Вінниці, тому розповідаємо про це більше.

Нова система оплати за проїзд у Вінниці передбачає використання кольорових QR-кодів, які дозволяють пасажирам оплачувати проїзд без готівки через смартфон, повідомляє Politeka.

У Вінницькій транспортній компанії пояснили, що в салонах громадського транспорту почали розміщувати окремі наліпки для користувачів ПриватБанку та monobank.

Однак, нова система оплати за проїзд у Вінниці передбачає можливість розрахунку будь-якою каркою, незалежно від банку.

У транспорті діють два типи QR-кодів, які відрізняються кольором. Жовті наліпки призначені для ПриватБанку, а рожеві для monobank.

У компанії зазначають, що оновлені QR-коди поступово встановлюють у всьому міському транспорті, щоб зробити розрахунок більш зручним та швидким для пасажирів.

За словами представників транспортної компанії, нова система оплати за проїзд у Вінниці дозволяє обрати зручний спосіб розрахунку залежно від банківського застосунку або камери смартфона.

Для користувачів Приват24 достатньо відсканувати QR-код, обрати кількість квитків і картку, після чого підтвердити транзакцію.

Електронний квиток зберігається у розділі транспортних сервісів застосунку та дійсний протягом 60 хвилин.

Також купівлю квитка можна здійснити через камеру смартфона без встановлення додаткових застосунків.

У такому випадку відкривається сторінка в браузері, де потрібно обрати кількість квитків і спосіб розрахунку, зокрема Google Pay, Apple Pay або банківська картка.

Після підтвердження користувач одразу отримує електронний квиток із таймером дії. Для клієнтів monobank передбачено окремий алгоритм.

Після сканування QR-коду необхідно підтвердити транзакцію, після чого квиток відкривається у браузері разом із усіма даними та QR-кодом для перевірки.

