Новый график движения поездов в Кировоградской области был введен в связи с плановыми работами на железной дороге, что повлияет на курсирование ряда рейсов, сообщает Politeka.

Новый график движения поездов в Кировоградской области предполагает, что часть составов сменит время отправления и прибытия. А другие - будут курсировать по сокращенным маршрутам или временно не выходить на линию.

Речь идет об изменениях, которые будут действовать в конце апреля и в отдельные дни мая. Так, 25 апреля №6022 им. Т.Г. Шевченко - Черкассы будут отправляться в 05:25 и прибывать в 06:33 вместо предыдущих 05:34 и 06:42.

В тот же день №6641 Цветково - Мироновка будет отправляться в 05:55 и прибывать в 07:51, тогда как раньше это было 05:44 и 07:25 соответственно.

На следующий день, 26 апреля, изменения также коснутся №6641 Цветково - Мироновка. Он будет отправляться в 05:30 и прибывать в 07:17, что также отличается от предварительного расписания.

Отдельные маршруты претерпевают сокращение. Например, 25 апреля №6503 будет курсировать по маршруту Знаменка – им. Т.Г. Шевченко вместо полного направления в Мироновку.

В период с 28 по 30 апреля этот самый пассажирский состав ограничит курсирование до станции Цветково. Кроме того, предусмотрены и временные отмены рейсов.

24 апреля не будет курсировать №6025 Черкассы – им. Т.Г. Шевченко. В период с 27 по 30 апреля, а также 1 мая не будут выходить на маршруты №6663 Предгорный парк – Знаменка и №6664 Знаменка – Кременчуг-Пассажирский.

Также новый график движения поездов в Кировоградской области предусматривает, что с 27 по 30 апреля отменят №6899 Предгорный парк - Павлыш, а с 28 по 30 апреля и 1 мая не будет курсировать №6890 Павлыш - Предгорный парк.

Источник

