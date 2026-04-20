Графики отключения света в Кировоградской области 21 апреля связаны с проведением необходимых плановых профилактических и технических работ.

Графики отключения света в Кировоградской области на 21 апреля продлятся в разный временной промежуток, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредили в пресс-службе «Кировоградоблэнерго».

Графики отключения света в Кировоградской области на 21 апреля связаны с проведением необходимых плановых профилактических и технических работ на электросетях, направленных на повышение их надежности, стабильности и безопасной эксплуатации.

В селе Володымыривка с 9 до 17 часов будут продолжаться отключения из-за капитального ремонта. Ограничения охватят следующие улицы:

Молодижна — №1, 1А, 2-7, 9-11, 13-15, 18-24, 26, 28, 30, 30А, 31-38, 39А, 40-45

Степова — №1, 4, 6, 9-10, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 28А

Молодижна — №1-7, 9-11, 13-15, 18-24, 26, 28, 30, 30А, 31-38, 39А, 40-45

Степова — №20

21.04.2026 года с 9 до 17 часов будут выключать электричество в домах села Аджамка, которые расположены по адресам:

Пасична — №2, 4, 23-25, 27, 30, 33, 35, 37, 43, 45, 47, 52

Синна — №48, 52, 54, 56, 58, 60

Весняна — №4-5, 7, 11

Покровська — №80, 82, 85-86, 91А

Синна — №2-4, 6, 8, 10-11, 13, 16-19, 25, 28-29, 32, 35, 37, 41, 45, 47, 49, 51, 59, 61, 63, 65, 67, 69

С 08:00–18:00 будут дополнительно выключать электричество в населенном пункте Калынивка по следующим адресам:

Ингульська — №1–5, 8, 12–16, 18, 20–21, 23–28, 30, 32–33, 35, 37–39, 41–42, 45, 47–53, 55–57, 58А, 59–61, 63, 65–67, 69–73, 75, 77–80, 81–88, 90–94, 96–98, 100–103, 106, 108, 110, 112–116, 119–122, 124, 128–132, 134–138, 142, 145–147, 153–155, 157, 159, 161, 163–169, 171–177, 179–181, 183, 185, 187, 189, 197, 201, 203, 207, 209, 211, 213

Шкильна — №1–6, 10–11, 16–19, 19А, 21–22, 24–27, 29–34, 36–37, 38А, 39–42, 42А, 43, 44А, 45–46, 48–49, 51А, 53–58, 58А, 59, 62, 64–65, 67–70, 72–74, 76–80, 82–84, 86, 88, 92, 94, 94А, 96, 98–102, 104, 106, 108, 112, 114–117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133

Степова — №1, 1Б, 3, 3А, 3Б, 3В, 4, 4А, 5–6, 8–9, 12–22, 23А, 23Б, 24–25, 28, 30, 32, 36, 40, 42, 44, 46, 54А

Шкильный пров. — №5, 7, 9, 11, 13, 15.

