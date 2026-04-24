Работа для пенсионеров в Кировоградской области позволяет продолжать получать деньги и оставаться в социуме, сообщает Politeka.

Предложения для пенсионеров в Кировоградской области постоянно появляются на платформе work.ua.

Первой в перечне идет вакансия водителя категории CE на автомобиль MAN в компании АгроЛіга Хім, ТОВ. Заработная плата составляет от 25000 до 40000 грн.

Главная задача – доставка товаров по Украине, а также поддержание транспортного средства в надлежащем техническом состоянии. Среди требований указываются ответственность, коммуникабельность, опыт вождения от 2 лет и наличие прав.

Еще одно предложение – должность уборщицы с заработной платой от 8 000 до 8 700 грн. Работа предусматривает ежедневную уборку помещений, поддержание чистоты в классах, коридорах и санузлах, унос мусора, а также соблюдение санитарных норм.

Работодатель гарантирует официальное трудоустройство, социальные гарантии и обеспечение необходимым инструментом.

Третье предложение на рынке труда – разнорабочий на производственном предприятии Альтерн с заработной платой от 20 000 до 25 000 грн.

Данная работа для пенсионеров в Кировоградской области связана с изготовлением метизов и использованием электроинструмента.

Предприятие предлагает официальное трудоустройство, стабильные выплаты несколько раз в месяц, обучение и возможность дополнительного заработка. График предполагает полную занятость по будням.

Специалисты рынка труда отмечают, что спрос на подобные вакансии в регионе сохраняется стабильным, ведь работодатели все чаще готовы рассматривать кандидатов с разным опытом.

