Робота для пенсіонерів у Кіровоградській області залишається актуальною темою для багатьох мешканців регіону, які шукають стабільний дохід.

Робота для пенсіонерів у Кіровоградській області дає можливість продовжувати отримувати гроші та залишатися у соціумі, повідомляє Politeka.ʼ

Пропозиції роботи для пенсіонерів у Кіровоградській області постійно зʼявляються на платформі work.ua.

Першою у переліку йде вакансія водія категорії CE на автомобіль MAN у компанії АгроЛіга Хім, ТОВ. Заробітна плата становить від 25 000 до 40 000 грн.

Головне завдання - доставка товарів по Україні, а також підтримання транспортного засобу в належному технічному стані. Серед вимог зазначаються відповідальність, комунікабельність, досвід водіння від 2 років та наявність прав.

Ще одна пропозиція - посада прибиральниці із заробітною платою від 8 000 до 8 700 грн. Робота передбачає щоденне прибирання приміщень, підтримання чистоти у класах, коридорах і санвузлах, винесення сміття, а також дотримання санітарних норм.

Роботодавець гарантує офіційне працевлаштування, соціальні гарантії та забезпечення необхідним інвентарем.

Третя пропозиція на ринку праці - різноробочий на виробничому підприємстві Альтерн із заробітною платою від 20 000 до 25 000 грн.

Дана робота для пенсіонерів у Кіровоградській області пов’язана з виготовленням металовиробів та використанням електроінструменту.

Підприємство пропонує офіційне працевлаштування, стабільні виплати кілька разів на місяць, навчання та можливість додаткового заробітку. Графік передбачає повну зайнятість у будні дні.

Фахівці ринку праці зазначають, що попит на подібні вакансії у регіоні зберігається стабільним, адже роботодавці дедалі частіше готові розглядати кандидатів із різним досвідом.

Останні новини України:

