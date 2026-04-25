Подорожчання проїзду в Івано-Франківську стає частиною ширших змін у міській мобільності, які одночасно зачіпають фінанси перевізників і умови для пасажирів.

Подорожчання проїзду в Івано-Франківську зачепило комунальний транспорт уже з 16 квітня, коли вартість поїздки в міських автобусах і тролейбусах змінилася до 25 грн при оплаті готівкою, повідомляє Politeka.

Рішення ухвалив виконавчий комітет міськради 8 квітня після попереднього тимчасового періоду, коли діяв нижчий рівень оплати. У владі пояснюють, що перегляд став постійним через економічні чинники.

У новій системі оплати діє кілька рівнів. За банківську картку пасажир сплачує 20 грн, за транспортну картку «Галка» — 15 грн, для студентів із відповідним носієм — 12 грн. Пластикова картка також подорожчала до 55 грн і діє кілька років.

У приватних маршрутках встановлено єдиний рівень — 20 грн. Така сума вже діє з середини березня, і зміни для цього сегмента не передбачені.

Окремо запроваджено місячні абонементи. Проїзний на 30 днів коштує 750 грн, студентський варіант — 600 грн. За підрахунками, це вигідно для пасажирів із регулярними поїздками.

Соціальна система пільг збережена. У комунальному транспорті частина категорій продовжує користуватися безоплатним проїздом за умови валідації картки. У маршрутках діють окремі правила та часові обмеження для пільгових поїздок.

Контроль за обліком посилюють через валідатори. Вони вже встановлені не на всіх маршрутах, але процес розширення триває. У міськраді пояснюють це необхідністю фіксації компенсацій перевізникам.

Серед причин змін називають різке зростання вартості пального. Дизель у регіоні перевищує 90 грн за літр, бензин також демонструє підвищення. Додатково впливають витрати на ремонт, зарплати та нестачу персоналу.

На рівні області аналогічні рішення вже ухвалили інші міста, що формує загальну тенденцію перегляду тарифної політики в транспортній сфері.

Паралельно комунальне підприємство стикається з кадровим дефіцитом і труднощами в проведенні великих закупівель пального через відсутність учасників торгів.

У підсумку подорожчання проїзду в Івано-Франківську стає частиною ширших змін у міській мобільності, які одночасно зачіпають фінанси перевізників і умови для пасажирів.

