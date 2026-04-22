Новый график движения транспорта в Луцке должен улучшить координацию между разными видами перевозок.

Новый график движения транспорта в Луцке введено с 21 апреля — изменения коснутся троллейбусного маршрута №4, соединяющего железнодорожный вокзал с районом Вересневое, передает Politeka.

Решение было принято для согласования с обновленным расписанием поездов, проходящих через станцию ​​«Луцк». Речь идет о направлениях Ковель – Луцк – Здолбунов, Киверцы – Горохов и другие рейсы.

В городском совете объясняют, что корректировка позволит пассажирам удобнее планировать пересадки и избегать длительного ожидания по прибытии поездов.

Обновленное расписание учитывает часы приезда и отправки железнодорожного транспорта, что особенно важно для ежедневных поездок жителей и гостей города.

Для контроля движения транспорта советуют пользоваться цифровыми сервисами, в том числе мобильными приложениями «Сити Кард», City Bus и EasyWay, которые показывают актуальное время прибытия.

В мэрии добавляют, что новый график движения транспорта в Луцке должен улучшить координацию между разными видами перевозок и сделать передвижение по городу более удобным.

Кроме того, в Луцке также заговорили о подорожании проезда.

Департамент экономической политики подготовил проект решения, предполагающего установление стоимости билета на уровне 24 гривен. Предложение сформировали на основе анализа расходов и сравнения с другими городами, сходными по количеству населения и пассажиропотоку.

В то же время перевозчики настаивают на тарифе в пределах 25–30 гривен. Свою позицию они аргументируют ростом цен на топливо, техническое обслуживание транспорта, запасные части и оплату труда персонала.

В городском совете отмечают, что подорожание проезда в Луцке может стать необходимым шагом для предотвращения сокращения рейсов и обеспечения бесперебойных перевозок.

Напомним, Politeka писала, Новая система оплаты проезда во Львове: какие именно изменения произошли.

Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов во Львовской области: о чем предупреждают украинцев.

Как сообщала Politeka, Работа для пенсионеров во Львовской области: где именно предлагают 38 тысяч зарплаты.